Хорватские наёмники на "Азовстали" не выходят на связь с 17 апреля

Боевики на территории завода "Азовсталь" продолжают обороняться. Среди них оказались и наёмники из Хорватии — в местной прессе начинается паника. Так, издание Slobodna Dalmatija опубликовало сообщение одного из коллег контрактника о том, что связь с бойцами в Мариуполе потеряна с 17 апреля.

Отмечается, что некий Тони из города Далмация, являющийся командиром роты в "Азове"*, рассказал, что трое его подчинённых заблокированы в туннелях "Азовстали", провизия и боеприпасы у них заканчиваются.

Источник сообщает, что в подземельях завода есть мирные жители, но данная информация, вероятно, является фейком и сознательным вбросом. Отмечается, что связаться с хорватскими наёмниками с 17 числа невозможно.

*"Азов" — экстремистская организация, запрещенная в РФ.