Боевики на территории завода "Азовсталь" продолжают обороняться. Среди них оказались и наёмники из Хорватии — в местной прессе начинается паника. Так, издание Slobodna Dalmatija опубликовало сообщение одного из коллег контрактника о том, что связь с бойцами в Мариуполе потеряна с 17 апреля.
Отмечается, что некий Тони из города Далмация, являющийся командиром роты в "Азове"*, рассказал, что трое его подчинённых заблокированы в туннелях "Азовстали", провизия и боеприпасы у них заканчиваются.
Источник сообщает, что в подземельях завода есть мирные жители, но данная информация, вероятно, является фейком и сознательным вбросом. Отмечается, что связаться с хорватскими наёмниками с 17 числа невозможно.
*"Азов" — экстремистская организация, запрещенная в РФ.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".