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В США заявили, что Китай помогает армии России на Украине
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Автор Валентина Севрюгина

В США заявили, что Китай помогает армии России на Украине

Силовые структуры

Заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в стране уверены, что армия Китая оказывает помощь российской в спецоперации на Украине. 

По его словам, этот факт подтверждают тревожные доказательства. Сингх отметил, что помощь с китайской стороны оказывается через ряд прямых и непрямых каналов. 

По мнению американского политика, это во многом связано с тем, что Китай разделяет с Россией интерес в подрыве лидерских позиций США и Запада в мироустройстве. 

Ранее в четверг, 21 апреля, в США рассказали, что страна намерена поставить Украине беспилотники Phoenix Ghost, которые были разработаны специально для неё.

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
сша китай россия далип сингх
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