Заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в стране уверены, что армия Китая оказывает помощь российской в спецоперации на Украине.
По его словам, этот факт подтверждают тревожные доказательства. Сингх отметил, что помощь с китайской стороны оказывается через ряд прямых и непрямых каналов.
По мнению американского политика, это во многом связано с тем, что Китай разделяет с Россией интерес в подрыве лидерских позиций США и Запада в мироустройстве.
Ранее в четверг, 21 апреля, в США рассказали, что страна намерена поставить Украине беспилотники Phoenix Ghost, которые были разработаны специально для неё.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"