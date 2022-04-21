В США заявили, что Китай помогает армии России на Украине

Заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в стране уверены, что армия Китая оказывает помощь российской в спецоперации на Украине.

По его словам, этот факт подтверждают тревожные доказательства. Сингх отметил, что помощь с китайской стороны оказывается через ряд прямых и непрямых каналов.

По мнению американского политика, это во многом связано с тем, что Китай разделяет с Россией интерес в подрыве лидерских позиций США и Запада в мироустройстве.

Ранее в четверг, 21 апреля, в США рассказали, что страна намерена поставить Украине беспилотники Phoenix Ghost, которые были разработаны специально для неё.