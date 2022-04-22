Офицер НМ ДНР с позывным "Ситх" согласен с отказом РФ от штурма "Азовстали"

Накануне президент России Владимир Путин принял решение отменить штурм "Азовстали", поскольку эта операция нецелесообразна. Верховный Главнокомандующий распорядился заблокировать территорию промышленной зоны так, "чтобы ни одна муха не пролетела". Офицер Народной милиции ДНР с позывным "Ситх" оценил решение российского лидера и заявил, что уже давно следовало заблокировать украинских радикалов, которые затаились на территории комбината.

"Нацики сейчас перемещаются по подвалам, коммуникации под этим заводом тянутся на десятки километров. По свои масштабам они сопоставимы с катакомбами. Туда приезжали, разгружались и загружались грузовые автомобили", — отмечает военнослужащий в беседе с "МК".

Офицер с позывным "Ситх" полагает, что во время штурма российские войска зря бы потратили время, пытаясь ликвидировать противника в подвалах завода. Он отмечает, что на штурм отправляют самых опытных и боеспособных бойцов, однако их силы нужно поберечь. Также офицер подчеркивает, что завод "Азовсталь" превратился в настоящую тюрьму для украинских националистов, в которую они попали по собственному желанию.