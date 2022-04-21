Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Украинские военные и представители нацбатов находятся в плотном кольце на территории мариупольского завода "Азовсталь". Они неоднократно записывали видеообращения к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом о проведении их деблокирования. Однако никакого освобождающего войска отправлено не было.

Зеленский решил оправдаться за бездействие руководства и заявил, что украинские войска не могут деблокировать Мариуполь. В беседе с представителями французских СМИ президент отметил, что для деблокирования ВСУ пришлось бы преодолеть как минимум 120 км.

"Но этого не даст нам сделать российская техника. Они не дадут нам подойти, чтобы там разблокировать", — объясняет глава Незалежной.

Стоит отметить, что ранее Зеленский назвал ВСУ сильной армией и отметил, что в мировом рейтинге ее необходимо ставить выше ВС РФ.