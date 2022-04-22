Российский ТОС "Солнцепёк" уничтожает позиции националистов и ВСУ в Донбассе

Российские военные нанесли очередной мощный удар по позициям украинской армии. Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирована эффективная работа тяжёлой огнёметной системы "Солнцепёк".

"БПЛА снял уничтожение блокпоста и блиндажа нацистов в Лиманском районе на славянском направлении", — сообщают эксперты издания "Русская весна".

Военные аналитики подчеркивают, что военные российской армии придерживаются определенного плана действий и строго выполняют поставленные задачи, поэтому СВО на Украине проходит чётко и методично.