Российские военные нанесли очередной мощный удар по позициям украинской армии. Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирована эффективная работа тяжёлой огнёметной системы "Солнцепёк".
"БПЛА снял уничтожение блокпоста и блиндажа нацистов в Лиманском районе на славянском направлении", — сообщают эксперты издания "Русская весна".
Военные аналитики подчеркивают, что военные российской армии придерживаются определенного плана действий и строго выполняют поставленные задачи, поэтому СВО на Украине проходит чётко и методично.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"