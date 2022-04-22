Леонков: Запад обманул Украину с поставками вооружения

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о ситуации с поставками вооружения стран Запада на Украину.

Как сообщает аналитик, Запад поставляет Киеву вооружение для того, чтобы затянуть военную специальную операцию России и чтобы вся ситуация негативно повлияла на саму РФ.

Леонков сообщил, что Украине отправлено 40 тыс. боеприпасов, но это очень мало для ведения полноценных боевых действий. Украинским войскам необходимо не менее 4 млн снарядов, однако столько им никто не собирается давать.

"Поставки оружия не спасают Украину. Они просто затягивают её агонию", — отметил военный эксперт.

Он подчеркивает, что уничтожать пути поставок оружия сложно, потому что ими пользуется мирное население. Леонков напомнил, что сохранение жизней мирных жителей для России в приоритете.

А страны Запада преследуют свои цели. Им надо, чтобы военный конфликт на Украине длился как можно дольше. Это и даст возможность вводить новые санкции, и держать преступный режим у власти на Украине.

Циничная политика, не имеющая ничего общего с бескорыстной помощью и солидарностью.