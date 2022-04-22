Чего должны добиться вооружённые силы РФ по итогам второй фазы спецоперации на Украине, объяснили в Центральном военном округе.
Замкомандующий Центрального военного округа заявил, что армия РФ должна обеспечить коридор в Крым, взять под контролиь Донбасс и Южную Украину.
"Контроль над югом Украины даст вооруженным силам России ещё один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", — объяснил замкомандующий ЦВО.
Глава RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры выхода танковой колонны штурмового батальона "Сомали" из Мариуполя.
"Военнослужащих, вернувшихся домой в Донецк, встречали с цветами и флагами. Бойцы выведены из Мариуполя после заявления Сергея Шойгу о взятии города", — написала журналистка.
Ранее Рамзан Кадыров отчитался о взятии Мариуполя.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"