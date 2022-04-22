Обозначены цели второй фазы спецоперации на Украине: "Выход в Приднестровье"

Чего должны добиться вооружённые силы РФ по итогам второй фазы спецоперации на Украине, объяснили в Центральном военном округе.

Замкомандующий Центрального военного округа заявил, что армия РФ должна обеспечить коридор в Крым, взять под контролиь Донбасс и Южную Украину.

"Контроль над югом Украины даст вооруженным силам России ещё один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", — объяснил замкомандующий ЦВО.

Глава RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры выхода танковой колонны штурмового батальона "Сомали" из Мариуполя.

"Военнослужащих, вернувшихся домой в Донецк, встречали с цветами и флагами. Бойцы выведены из Мариуполя после заявления Сергея Шойгу о взятии города", — написала журналистка.

Ранее Рамзан Кадыров отчитался о взятии Мариуполя.