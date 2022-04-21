Рамзан Кадыров отчитался о взятии Мариуполя: "Спецоперация завершена"

Рамзан Кадыров опубликовал кадры из Мариуполя. На видео представители Чечни сообщили о том, что город полностью взят под контроль вооружённых сил РФ.

Рамзан Кадыров показал кадры, на которых военные из Чеченской республики позируют на фоне дымящихся развалин Мариуполя.

"С уверенностью можем сказать, что Мариуполь полностью очищен со стороны "Азовсталя". Спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершена", — отчитался на видео доверенное лицо Кадырова.

Ранее глава Чечни одобрил решение Владимира Путина об отмене штурма мариупольского завода "Азовсталь". Вместо штурма комбината президент России приказал заблокировать промышленную зону, на территории которой находится "Азовсталь".