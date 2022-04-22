Эксперт Леонков: Славянск и Краматорск не повторят судьбу Мариуполя

Военный эксперт и редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков дал свой комментарий относительно военной спецоперации по освобождению городов Славянск и Краматорск.

Аналитик отмечает, что Мариуполь — это единичный случай. Страшные события происходили там, потому что нацисты взяли в заложники сразу всех мирных жителей. У ВС РФ была информация, что заминированы многие жилые дома.

Леонков подчеркнул, что в Мариуполе засела группировка в 20 тысяч человек. Поэтому они смогли взять под свой контроль весь город. А чем ближе продвигались ВС РФ к центру города, тем лучше была оборона Мариуполя, сообщает "Украина.ру".

"Окраины были защищены хуже, поэтому после взятия укрепрайонов боевиков сразу удалось освободить несколько десятков тысяч человек", — говорит эксперт.

Разведка РФ уже сейчас выясняет, как националистами организована оборона Краматорска и Славянска. И уже имеется некоторая информация, которая позволит подразделениям российской армии сберечь жизни собственных военных и мирных жителей этих украинских городов.