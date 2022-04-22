Политический эксперт Александр Перенджиев отмечает, что российские военные уже довольно хорошо ознакомились с тактикой противника. Поэтому именно сейчас необходимо совершить неожиданный поступок, чтобы ошеломить ВСУ.
"В числе главных сюрпризов, подготовленных для ВСУ — активное использование новых видов вооружений, с которыми армия Зеленского пока нечасто сталкивалась", — сказал политолог.
Не исключено, что российские войска начнут применять новую тактику ведения боевых действий. Предполагается, что будут изменены манёвры при боях в городских условиях. Перенджиев считает, что приказ президента России Владимира Путина об отмене штурма "Азовстали" также говорит о готовности преподнести сюрприз ВСУ.
"Мы видим, что теперь боевики, словно пауки, загнаны в банку с закрытой крышкой", — заключил Перенджиев в беседе с газетой "Взгляд".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"