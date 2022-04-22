Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ

Политический эксперт Александр Перенджиев отмечает, что российские военные уже довольно хорошо ознакомились с тактикой противника. Поэтому именно сейчас необходимо совершить неожиданный поступок, чтобы ошеломить ВСУ.

"В числе главных сюрпризов, подготовленных для ВСУ — активное использование новых видов вооружений, с которыми армия Зеленского пока нечасто сталкивалась", — сказал политолог.

Не исключено, что российские войска начнут применять новую тактику ведения боевых действий. Предполагается, что будут изменены манёвры при боях в городских условиях. Перенджиев считает, что приказ президента России Владимира Путина об отмене штурма "Азовстали" также говорит о готовности преподнести сюрприз ВСУ.