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Автор Дмитрий Плотников

Подоляка: "перепрошивка" нацифицированных мозгов пройдёт по сирийскому опыту

Силовые структуры

Политический аналитик и блогер Юрий Подоляка предполагает, что "перепрошивка" нацифицированных мозгов граждан Украины пройдёт по сирийскому опыту.

Подоляка: "перепрошивка" нацифицированных мозгов пройдёт по сирийскому опыту

Он обращает внимание на крайнюю "нацифицированность" сознания некоторых украинцев, которые будут скоро освобождены ВС РФ. Виной тому 8-летняя накачка населения нацистскими идеями Киева.

Подоляка уверен, что проблема скрыта в опасности злонамеренных действий "спящих" последователей националистов и немногочисленных симпатизирующих Украине граждан, которые уже в тылу российских войск. И с такими людьми придётся плотно работать, говорит блогер.

При этом он отмечает, что "перепрошивка мозгов" хорошо работает как в одну, так и в другую сторону. А значит, новыми властями, чтобы вернуть людей к нормальной реальности, будет задействована проверенная в Сирии технология. Потому что между последователями террористической организации и укронацистами большой разницы нет.

"Каким образом всё было решено в Сирии? После каждой операции и когда было восстание, российская и сирийская армии, когда зачищали противника, предлагали всем самым активным сесть в автобус и уехать в провинцию Идлиб. В некоторых районах эта проблема решалась на протяжении трёх-четырёх лет, и шаг за шагом, убирая самое активное, упоротое население в этих регионах и отправляя их концентрированно в одну и ту же провинцию Идлиб — постепенно страна затихла, замирилась…", — подытожил Подоляка.

Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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