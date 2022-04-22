Подоляка: "перепрошивка" нацифицированных мозгов пройдёт по сирийскому опыту

Политический аналитик и блогер Юрий Подоляка предполагает, что "перепрошивка" нацифицированных мозгов граждан Украины пройдёт по сирийскому опыту.

Он обращает внимание на крайнюю "нацифицированность" сознания некоторых украинцев, которые будут скоро освобождены ВС РФ. Виной тому 8-летняя накачка населения нацистскими идеями Киева.

Подоляка уверен, что проблема скрыта в опасности злонамеренных действий "спящих" последователей националистов и немногочисленных симпатизирующих Украине граждан, которые уже в тылу российских войск. И с такими людьми придётся плотно работать, говорит блогер.

При этом он отмечает, что "перепрошивка мозгов" хорошо работает как в одну, так и в другую сторону. А значит, новыми властями, чтобы вернуть людей к нормальной реальности, будет задействована проверенная в Сирии технология. Потому что между последователями террористической организации и укронацистами большой разницы нет.