Боец "Капеллан" сказал, что "Азов"* не сдаётся в плен из-за "идеи нацизма"

Боец с позывным "Капеллан" ответил, почему нацисты "Азова"* отказываются сдаваться в плен.

Они одержимы одной идеей, которая не позволяет националистам сдаться, говорит "Капеллан". Он также сообщил, что служит в подразделении, которое освобождало Волноваху и Мариуполь.

"Нацбатовцев удавалось брать в плен только с ранениями. Они одержимы идеей нацизма и биться до конца", — рассказывает боец.

По его словам, бойцы ЛДНР выделяют четыре типа врага:

ВСУ,

резервисты,

нацбатальоны,

ЧВК.

С резервистами и ВСУ всё просто. Хорошее огневое воздействие и они сдаются в плен. Но сдаются лишь в том случае, если уверены, что их не пристрелят нацисты. Не секрет, что у нацбатовцев есть приказ: убивать своих при попытке сдаться.

Нацисты знают, какие подразделения у них мотивированные, а какие — не очень. И слабо мотивированные находятся под прицелом тех, кто одержим идеями нацизма. С течением времени "идея нации" довольно плотно укрепилась даже в отрядах ВСУ, рассказывает боец из Донбасса.

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.