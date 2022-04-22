Боец с позывным "Капеллан" ответил, почему нацисты "Азова"* отказываются сдаваться в плен.
Они одержимы одной идеей, которая не позволяет националистам сдаться, говорит "Капеллан". Он также сообщил, что служит в подразделении, которое освобождало Волноваху и Мариуполь.
"Нацбатовцев удавалось брать в плен только с ранениями. Они одержимы идеей нацизма и биться до конца", — рассказывает боец.
По его словам, бойцы ЛДНР выделяют четыре типа врага:
С резервистами и ВСУ всё просто. Хорошее огневое воздействие и они сдаются в плен. Но сдаются лишь в том случае, если уверены, что их не пристрелят нацисты. Не секрет, что у нацбатовцев есть приказ: убивать своих при попытке сдаться.
Нацисты знают, какие подразделения у них мотивированные, а какие — не очень. И слабо мотивированные находятся под прицелом тех, кто одержим идеями нацизма. С течением времени "идея нации" довольно плотно укрепилась даже в отрядах ВСУ, рассказывает боец из Донбасса.
* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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