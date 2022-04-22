Названа главная проблема нацистов в катакомбах "Азовстали": разлагающиеся трупы

Нужно минимизировать количество выходов из катакомб на поверхность для остатков заблокированных на заводе "Азовсталь" нацистов. Это сообщает военный эксперт и редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По словам аналитика, бойцы ВС РФ и ДНР контролируют все известные выходы из "Азовстали" и продолжают искать новые, которые не обнаружила воздушная разведка.

Леонков отметил, что выходами наверх могут быть какие-то места в цехах и техпомещениях. Основная задача сейчас — завал этих выходов. Эксперт подчёркивает, что необходимо создавать невыносимые условия для укрывшихся боевиков.

По его словам, внутри будет нарушаться система вентиляции, повысится внутренняя температура, а спёртый воздух поспособствуют тому, что закончится вода. Испортятся продукты питания, увеличится влажность, уменьшится содержание кислорода в воздухе. И наступит необходимость искать какие-то возможности выхода на поверхность.