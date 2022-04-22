Нужно минимизировать количество выходов из катакомб на поверхность для остатков заблокированных на заводе "Азовсталь" нацистов. Это сообщает военный эксперт и редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
По словам аналитика, бойцы ВС РФ и ДНР контролируют все известные выходы из "Азовстали" и продолжают искать новые, которые не обнаружила воздушная разведка.
Леонков отметил, что выходами наверх могут быть какие-то места в цехах и техпомещениях. Основная задача сейчас — завал этих выходов. Эксперт подчёркивает, что необходимо создавать невыносимые условия для укрывшихся боевиков.
По его словам, внутри будет нарушаться система вентиляции, повысится внутренняя температура, а спёртый воздух поспособствуют тому, что закончится вода. Испортятся продукты питания, увеличится влажность, уменьшится содержание кислорода в воздухе. И наступит необходимость искать какие-то возможности выхода на поверхность.
"Второй фактор, который влияет на продолжительность сидения под землей, это отходы жизнедеятельности и смерти среди сидельцев — в бетоне трупы не захоронишь. А разложение трупов — это уже катастрофа с антисанитарией. Антисанитария — главный союзник тех, кто сидит на поверхности", — подытожил Леонков.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"