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Автор Дмитрий Плотников

Спелеолог Красин: в подземельях "Азовстали" возможен каннибализм

Силовые структуры

Многих интересует, как долго боевики смогут продержаться в подземелье "Азовстали"?

Спелеолог Красин: в подземельях "Азовстали" возможен каннибализм

И как влияет на психику изоляция и жизнь без солнечного света, МК цитирует спелеолога и врача-психиатра Владислава Красина.

Как известно, находиться долго под землёй очень тяжело для психики. А что в этой ситуации является самым травмирующим фактором и чего ждать от боевиков?

Спелеолог отметил, что у разных людей разные реакции. Под землёй резко обостряются психологические особенности. К примеру, вдруг проявляются различные фобии: боязнь замкнутого пространства, темноты, одиночества. А страх рождает панику и неадекватные действия и ждать от них можно любых спонтанных действий.

Боевики наверняка будут пытаться прорывать блокаду. Чем меньше останется воды и еды, тем безрассуднее будут попытки. Нацисты, доведённые до отчаяния, могут идти в атаку ценой своей жизни — терять им нечего, говорит эксперт.

Инфекции и антисанитария — дополнительные факторы риска. Многое зависит от того, какая там дисциплина. Если нацисты пьют и употребляют психоактивные вещества, то негативное воздействие на психику усиливается.

Также среди людей, оказавшихся в подобных условиях, бывали случаи людоедства. Красин отмечает, что в медицине это называется "голодным психозом". Часто при голоде на ум приходят мысли о дикарях Амазонки, но такое случалось и в цивилизованной Европе. К примеру, останки после каннибалов находили в катакомбах под Парижем.

"Так что всё может быть, и мне искренне жаль тех несчастных людей, которые оказались заложниками у отчаявшихся и загнанных в угол боевиков", — подытожил Красин.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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