На украинской базе "SS Медведи" под Мариуполем найдены методички армии США

Российские военные нашли на базе украинского националистического батальона "Азов"* под Мариуполем секретные уставы и методические пособия американской армии, сообщает военный журналист РИА Новости.

Переведённые на украинский язык документы посвящены обучению противопартизанским действиям. Кроме того, найдены материалы армии США, предназначенные для украинской разведки.

Видимо, националисты "Азова"* не успели уничтожить документы, которые Пентагон отправлял Вооружённым силам Украины. По словам журналиста, данные материалы были обнаружены на базе диверсионного нацистского формирования "SS Медведи".

В пятницу, 22 апреля сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что две трети жителей юга Украины проголосовали бы за вхождение территории в состав России в случае проведения соответствующего референдума.

* признан террористическим и запрещён в России.