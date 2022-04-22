Командование дезинформировало морпехов ВСУ о событиях в Мариуполе

Начальник медслужбы 36-й бригады морской пехоты Украины майор Владимир Лабузов сдался в плен, сложив оружие. Он рассказал, что киевское командование доводило ложную информацию до своего состава, давая ложную надежду.

"Где-то с 10 марта нам постоянно говорили, что наша задача держаться, что вот, мол, скоро пробьют коридор и можно будет восполнить медикаменты, запасы и отправить раненых. И вот с 10 марта постоянно, каждые 2-3 дня говорили, что вот-вот", — поделился Лабузов информацией с РИА Новости.

Морпех отмечает, что никаких приказов командование не отдавало. Требовалось только сообщать о количестве погибших и раненых.