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Автор Юлиана Смирнова

НМ ДНР: ВСУ на "Азовстали" не воспользовались коридорами для сдачи в плен

Силовые структуры

Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) заявили, что ВСУ на "Азовстали" не воспользовались коридорами для сдачи в плен.

НМ ДНР: ВСУ на "Азовстали" не воспользовались коридорами для сдачи в плен

Ведомство сообщает, что совместными усилиями ВС РФ и ДНР были освобождены все жилые районы Мариуполя. Однако территорию "Азовстали" по-прежнему занимают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает называть этих военных "защитниками Мариуполя", но что или кого они "защищают" на территории завода — неизвестно.

В пятницу российская сторона снова открыла гумкоридор для украинских военных и боевиков, которые находятся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Руководствуясь соображениями гуманизма, командование союзных сил открыло несколько коридоров для выхода мирного населения и украинских военнослужащих. Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день руководство окруженных боевиков не воспользовалось данным предложением", — отметили в народной милиции.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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