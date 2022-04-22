НМ ДНР: ВСУ на "Азовстали" не воспользовались коридорами для сдачи в плен

Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) заявили, что ВСУ на "Азовстали" не воспользовались коридорами для сдачи в плен.

Ведомство сообщает, что совместными усилиями ВС РФ и ДНР были освобождены все жилые районы Мариуполя. Однако территорию "Азовстали" по-прежнему занимают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает называть этих военных "защитниками Мариуполя", но что или кого они "защищают" на территории завода — неизвестно.

В пятницу российская сторона снова открыла гумкоридор для украинских военных и боевиков, которые находятся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.