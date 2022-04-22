Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли село Новоайдар из БМ-30 "Смерч"

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.25 с направления н. п. Новодружевск по н. п. Новоайдар с применением РСЗО БМ-30 "Смерч" (6 снарядов)", — значится в сообщении.

Обострение обстановки в ЛДНР началось в феврале 2022 года, когда ВСУ начали обстрел территорий, подконтрольных Киеву. Власти самопровозглашённых республик приняли решение об эвакуации мирного населения в Российскую Федерацию. 21 февраля Владимир Путин признал независимость республик Донбасса, 24 февраля была начата спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.