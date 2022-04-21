НМ ЛНР: националисты планируют ударить по церквям "Точкой-У" на Пасху

Украинские войска планируют провокационный обстрел с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" на Пасху, заявили в Народной милиции ЛНР. Согласно информации, целью провокации могут стать храмы.

По сообщению Народной милиции, удар церквям и храмам может быть осуществлён с целью в очередной раз обвинить Россию и ЛНР в убийстве мирных жителей.

"На территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы", — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в Народной милиции, о возможной провокации стало известно из надёжных источников.