Сдавшийся офицер ВСУ: украинские бойцы изучали западное оружие на макетах

Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов заявил, что украинские военные практически не умеют обращаться с оружием, которое в Незалежную поставляют западные страны. Как подчеркнул офицер, функциональность, к примеру, иностранных ПТРК они изучали по макетам.

По словам украинского военного, бойцам выдали противотанковые комплексы Javelin и NLAW, но как их применять в бою до конца не объяснили.

"NLAW — это интересная и простая штука. Конечно, интересно было…, на макете показывали просто эту штуку: ставим сюда, тут нажимаем, удерживаем, ну, что-то такое было. В январе это и было где-то. А так, чтобы выехать на полигон и попробовать стрелять — такого не было", — пояснил офицер в беседе с РИА Новости.

По словам Лабузова, бойцы сразу отправлялись с новым оружием в зону конфликта.