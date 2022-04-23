Боевик "Азова"* на ТВ Британии не смог показать гражданских на "Азовстали"

Представитель националистического батальона Святослав Паламар с позывным "Калина" обратился к властям Великобритании и заявил, что на комбинате не хватает медикаментов и боеприпасов. Также он отметил явное ухудшение условий быта в ситуации полной блокировки завода. Однако боевик не упомянул, что российские военные неоднократно предлагали покинуть "Азовсталь" по гуманитарному коридору и добровольно сложить оружие.

Кроме того, Калина заявил, что на территории комбината находятся гражданские лица, но не смог доказать их присутствие, показав в эфире британского телеканала. Он отметил, что гражданские якобы скрываются в другой части "Азовстали" и проживают отдельно от силовиков.

"Они (гражданские. — Прим. ред.) находятся в подвальных помещениях. Там их 80-100 человек. Но хочу сказать, что мы не знаем их точного количества", — попытался объяснить ситуацию радикал.

* Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.