В ЕС опасаются, что поставки оружия ВСУ обнажат оборонный потенциал НАТО

35 стран Европы взяли на себя обязательство увеличить военную помощь Украине. Поставки вооружения ведутся со складов и возникает обоснованный вопрос: не оставит ли такой массовый отток техники НАТО без оружия?

Военные аналитики сходятся во мнении, что европейцы не смогут быстро восполнить свои запасы противотанкового оружия. После окончания Холодной войны крупных заказов отрасль не получала, кроме того, ни инвестиций, ни времени у них нет.

Соответственно, военная помощь Украине будет осуществляться в пределах загрузки возможностей предприятий ВПК, ориентирующихся на замену утилизованной техники и восполнение боезапасов. Также в ЕС обеспокоены тем, что отток вооружения обнажит оборонный потенциал НАТО, ведь известно, какой процент оружия страна поставила Незалежной. Помимо этого, сама Украина может эти данные рассекретить, пишет "Военное обозрение".