Выжившая под обстрелами девочка из Мариуполя раскрыла правду о нацистах "Азова"*

В японском сегменте Сети быстро распространяется видео с интервью девочки из Мариуполя, которое она дала Патрику Ланкастеру. Кадры также показали по местному телевидению.

Девочка рассказывает, что попала под обстрел ВСУ. Когда журналист переспросил, почему она думает, что стреляли не ВС РФ, она с уверенностью ответила: "Я видела только украинскую армию, которая пыталась стрелять по нам. Русские по мирным не стреляют".

Она рассказывает, что мама и бабушка погибли при обстреле её дома. Девочку ранили, с отцом они перебрались в подвал к соседям. После долгих попыток остановить кровь было решено бежать из города, но снова попали под обстрел. Девочка утверждает, что стрелял "Азов"*, так как в это время русских в городе ещё не было.