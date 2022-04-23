НМ ДНР: с территории "Азовстали" обстрелян гуманитарный коридор в Мариуполе

По просьбе вице-премьера Украины Ирины Верещук сегодня, 23 апреля, был организован гумкоридор и предоставлены транспортные средства для гражданских лиц, которые желают покинуть Мариуполь. Однако, народная милиция ДНР сообщает, что с территории завода "Азовсталь" был нанесён миномётный удар, который сорвал эвакуацию.

"Эвакуация была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода "Азовсталь" огонь из миномётов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра "Порт-Сити" на бульваре Шевченко", — значится в сообщении пресс-службы НМ ДНР.

Известно, что один военнослужащий российской стороны получил ранение. Благодаря слаженной и оперативной работе ВС РФ жертв среди мирного населения нет.