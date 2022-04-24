США создают на западной Украине новую армию, которая станет пушечным мясом

Американцы создают на Западенщине новую "армию Украины". ВСУ и нацисты, находящиеся сейчас на Донбассе, уже списаны.

Это сообщил зампрезидента Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По его мнению, в Киев именно поэтому прибыл засекреченный генерал Пентагона, вслед за которым прилетят американские инструкторы.

"Появление этого генерала [означает, что] фактически сейчас наблюдаются попытки там, на западе Украины, воссоздать новую украинскую армию, поскольку эта армия уже списана. Нет ни подготовки, ни кадров они пытаются что-то сделать, гонят туда генерала, который должен потом подтянуть за собой специалистов, инструкторов, пытаются накачивать устаревшим вооружением", — заявил в эфире телеканала НТВ Сивков.

Однако подготовка новых солдат и передача киевскому режиму тяжелого вооружения не помогут Украине, утверждает политолог Александр Казаков.

Он уверен, что новая украинская армия будет на порядок хуже действующей, потому что сейчас воюют самые боеспособные солдаты.

"Дадут они [США] полсотни танков и вряд ли завтра они начнут стрелять по нашим позициям, — говорит эксперт. — Но, во-первых, этим танкам нужно дойти до этих позиций, а когда они дойдут, надо, чтобы кто-нибудь сел за штурвал. Это тоже умножается на живую силу бандеровцев. Но она меняется, мы выбиваем самых боеспособных, а остаются действительно резервисты".

Политолог уверен, что у Киева только одна армия, и когда эти Вооружённые силы закончатся, больше армии у киевского режима не будет.