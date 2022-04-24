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Автор Дмитрий Плотников

Киев заявил на факты жестокой расправы над солдатами ВС РФ: требует следствия

Силовые структуры

Киеву пришлось отреагировать на появление в Интернете жестокого видео убийства раненых бойцов российской армии украинскими военнослужащими.

Представитель главы Украины Михаил Подоляк сказал, что расправа военных Украины над российскими бойцами, видео которой появилось в Сети в начале недели, требует выяснения обстоятельств и проведения следствия.

По всей вероятности, заявление связано с публикацией расправы в западных СМИ. Кстати, New York Times уже подтвердила подлинность видеоролика расправы.

На видео военнослужащие ВСУ стреляют в еще подающего признаки жизни бойца Армии России, который лежит на дороге. Рядом с солдатом видны тела еще нескольких российских солдат.

По информации New York Times, кадры сделаны 30 марта во время отвода российской армии от Киева.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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