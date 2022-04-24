Киеву пришлось отреагировать на появление в Интернете жестокого видео убийства раненых бойцов российской армии украинскими военнослужащими.
Представитель главы Украины Михаил Подоляк сказал, что расправа военных Украины над российскими бойцами, видео которой появилось в Сети в начале недели, требует выяснения обстоятельств и проведения следствия.
По всей вероятности, заявление связано с публикацией расправы в западных СМИ. Кстати, New York Times уже подтвердила подлинность видеоролика расправы.
На видео военнослужащие ВСУ стреляют в еще подающего признаки жизни бойца Армии России, который лежит на дороге. Рядом с солдатом видны тела еще нескольких российских солдат.
По информации New York Times, кадры сделаны 30 марта во время отвода российской армии от Киева.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.