Киев заявил на факты жестокой расправы над солдатами ВС РФ: требует следствия

Киеву пришлось отреагировать на появление в Интернете жестокого видео убийства раненых бойцов российской армии украинскими военнослужащими.

Представитель главы Украины Михаил Подоляк сказал, что расправа военных Украины над российскими бойцами, видео которой появилось в Сети в начале недели, требует выяснения обстоятельств и проведения следствия.

По всей вероятности, заявление связано с публикацией расправы в западных СМИ. Кстати, New York Times уже подтвердила подлинность видеоролика расправы.

На видео военнослужащие ВСУ стреляют в еще подающего признаки жизни бойца Армии России, который лежит на дороге. Рядом с солдатом видны тела еще нескольких российских солдат.

По информации New York Times, кадры сделаны 30 марта во время отвода российской армии от Киева.