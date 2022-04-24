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Автор Светлана Нерадовская

Военный эксперт: из-за поставок оружия Украине конфликт выйдет за её пределы

Силовые структуры

Накачивание Украины оружием ведёт к усугублению конфликта, география которого может расшириться и охватить территории, лежащие за пределами Украины. Своим опасением поделился бывший военный из Испании Хосе Антонио Алькаиде, слова которого приводит RT.

Военный эксперт: из-за поставок оружия Украине конфликт выйдет за её пределы

"Никто не знает, что может произойти завтра, к чему это может привести. Поставляя тяжёлое вооружение, они провоцируют Россию тоже увеличивать давление. Если вы всё время повышаете давление в котле, рано или поздно он взорвётся… Как только ситуация выйдет из берегов, уже неизвестно, что будет дальше", — сказал военный в отставке.

Ранее о намеренном затягивании украинского конфликта Соединёнными Штатами заявил журналист Гленн Гринвальд на телеканале Fox News. Обозреватель напомнил об отправке на Украину многомиллионной военной помощи, которая должна пойти на поставки Киеву БТР, артиллерии, вертолётов. Новый пакет военной помощи Украине обойдётся Вашингтону в 800 миллионов долларов.

От канцлера Германии Олафа Шольца общественные деятели страны также требуют прекратить поставки вооружений, о чём они прямо сообщили в своём открытом письме к нему. Они напомнили, что пока Украина получает оружие от Запада, урегулировать конфликт дипломатическим путём не получится.

 

 

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина германия
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