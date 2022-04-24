Бондаренко: спецоперация на Украине может продлиться долго из-за оружия Запада

Всего несколько процентов своей боевой техники ВС России растратили за время проведения спецоперации на Украине. Это говорит о серьёзном военном потенциале РФ. Однако Киев может оказаться способным оказывать сопротивление еще долго, считает украинский политолог Кость Бондаренко. Произойти это может из-за поставок оружия Украине, которые осуществляет Запад.

"Россия способна воевать. Украина тоже способна воевать и противостоять России за счёт того, что Украине предоставляют вооружение западные партнёры, в первую очередь США и Великобритания. И поэтому *** действительно может длиться достаточно долго", — отметил Бондаренко в интервью Руслану Бортнику.

Политолог акцентирует внимание, что у РФ денежные средства на ведение спецоперации есть, ведь санкции на Москву не действуют, так как потоки нефти и газа переключены на Восток. В этой всей ситуации страдает больше всего Киев, потому что является огневой точкой, полем противостояния России и Западных стран, резюмировал Бондаренко.