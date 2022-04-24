В ЛНР появилась российская техника с маркировкой «О»

В Луганской народной республике появилась российская военная техника с маркировкой "О" на кузове вместо привычных символов Z и V. Колонну приветствовали местные жители.

"В колонне была разнообразная техника. Она была украшена тактическими знаками "О" вместо ставшего уже привычным символа Z", — сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, жители ЛНР махали российским военным, поздравляли с праздником Пасхи и выкрикивали "спасибо". Военнослужащие также махали в ответ.

Колонна техники с маркировкой "О" обеспечивает огневую поддержку продвижения Народной милиции ЛНР.