ВС РФ ликвидировали в ЛНР наёмников "Иностранного легиона" из Грузии

Военные корреспонденты из горячих точек ежечасно ведут репортажи. Так, сообщается, что в Луганской Народной Республике были уничтожены иностранные наёмники, которые воевали за Украину. Судя по флагам, бойцы были из Грузии и принадлежали к составу "Иностранного легиона".

"Огневая точка "солдат неудачи" из Грузии с британскими NLAW и АКС 74 находились прямо в жилом доме в Кременной на Северодонецком направлении. Грузинский флаг, спальник, всё это им уже не пригодится", — рассказывают подробности военкоры "Русской весны".

Добровольцы из западных стран стягиваются в Украину, чтобы помогать ВСУ в борьбе с ВС РФ. В ходе спецоперации эта группа иностранных наёмников далеко не первая, которая была уничтожена ВС РФ и НМ ЛДНР.