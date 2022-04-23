Военкор Сладков: блокада "Азовстали" даст свои плоды

Блокада "Азовстали" в Мариуполе, где ещё скрываются в подземных коммуникациях остатки нацистов, обязательно принесёт результат. В окружении долго они не выдержат, так как морально это очень тяжело. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

Он отметил, что после того, как Мариуполь перешёл под полный контроль России, в городе остались силы, способные держать боевиков в надёжной блокаде. И она даст плоды. А также на психологическом состоянии осаждённых скажутся голод и смерти вокруг.

По мнению журналиста, терпеть, конечно, можно и бесконечно, но при условии, что есть реальная надежда на спасение. Однако в данном случае она призрачна.

"Зеленский приказ сдаваться не отдает, если отдаст — вся тяжесть поражения в Мариуполе ляжет именно на него. А так… "нью-киборги" не выдержали. Он не пожалеет своих людей. Хотя какие они ему свои, нацисты вечно его третируют, его мечта всех их утилизировать", — рассуждает в соцсетях Сладков.

По мнению, военкора, на "Азовстали" всё просто: плен или смерть. И точно так же скоро будет и в донецком котле, который едут закрывать войска из Мариуполя, заключил журналист.