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Автор Мария Карева

Сатановский: Украина готовится нанести ракетный удар по Подмосковью

Силовые структуры

По мнению политического эксперта Евгения Сатановского, ВСУ готовятся к нанесению удара по российской территории. Эксперт полагает, что атака может быть произведена не только по Крыму, но и по Московской области.

Страны коллективного Запада поставили на Украину тонны серьёзного вооружения. Силы российской армии ликвидируют западное оружие, но не могут уничтожить абсолютно всё. Сатановский убеждён, что такие объекты, как Крымский мост, находятся под прицелом киевского режима. На вооружении ВСУ уже находятся ракеты различных модификаций и современные ударные БПЛА.

"И то, и другое у ВСУ есть и им их ещё обещают подвезти", — написал Сатановский.

Он убеждён, что при любом удобном случае войска украинской армии используют ракеты по внутренним регионам России, вплоть до Москвы и Подмосковья.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу крым евгений сатановский
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