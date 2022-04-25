Артамонов: ВСУ могут скрывать биооружие или ядерную бомбу на "Азовстали"

Некоторые эксперты сравнивают территорию металлургического комбината "Азовсталь" с небольшим городом. По словам военного эксперта Александра Артамонова, завод состоит из 25-30 километров "подземных ходов, штреков, горизонтов различной выработки". Артамонов подчёркивает, что атаковать "Азовсталь" можно фугасными авиационными боеприпасами.

"Бетонобойные бомбы способны пробить даже защиту бомбоубежища", — отмечает эксперт в интервью "Украина.ру".

Однако использование фугасной авиационной бомбы спровоцирует взрывную волну, что довольно опасно, поскольку никто не знает, что именно спрятано в подземельях "Азовстали". Артамонов не исключает, что в недрах комбината могут находиться биологическое оружие или ядерная боеголовка.