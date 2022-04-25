Полковник Баранец: за Соловьёва кара будет в десять раз сильнее

В понедельник стало известно, что на российского журналиста Владимира Соловьёва спецслужбами Украины готовилось нападение с целью его убийства. Но если с ним что-то случится, то последует очень серьёзный ответ. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

"Если с Соловьёвым что-то случится, то случится такое же и с президентом Украины Зеленским. Запомните раз и навсегда, все те, кто тут что-то замышляет в Москве против нашего коллеги. Кара будет серьёзная. Может быть, в десять раз сильнее, чем та, которую эти мрази собирались учинить", — заявил военкор.

Ранее украинский журналист Владимир Скачко также прокомментировал сообщения о задержании группы террористов. По его словам, киевский режим готов убивать тех, кто раскрывает неприятную для него правду.