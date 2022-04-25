Офцер Генштаба ВСУ: "Мы отступаем, чтобы измотать противника"

Украинские военные отступают из городов и посёлков Донбасса, чтобы "вымотать" российскую армию.

Это сообщил полковник в отставке, экс-офицер управления Генштаба ВСУ Олег Жданов. По его мнению, ради этой цели можно "отдать" несколько населённых пунктов и после отхода по ним нанести стремительные удары.

Жданов отметил, что ВСУ стоят твёрдо. Пусть отступления есть, но это больше связано не с продвижением ВС РФ, а с отводом украинских войск из зоны поражения, уверяет полковник.

Складывается впечатление, что мы отступаем, что все плохо — нет, "мы ведем мобильную оборону" и иногда необходимо отойти на десяток километров, занять другой рубеж и наносить противнику огневое поражение с нового рубежа, рассказывает Жданов.

"Наша главная задача — удержание территории и максимальное выматывание противника. Территорию, да, можно уступить на некоторое время, но главное — чтобы противник выдохся за эти 7-10 дней наступательной операции, а она планируется, как правило, на две недели, потому что дальше войска просто выдыхаются", — заявил Жданов.

Ведь заканчивается топливо, заканчиваются боеприпасы и необходим резерв в личном составе, а также нужно подвозить запасы для обеспечения войск, объясняет экс-офицер Генштаба ВСУ.