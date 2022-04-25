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Автор Петр Ермилин

17 военных морской пехоты ВСУ сдались под Малиновкой в Запорожской области

Силовые структуры

Группа военных морской пехоты Вооружённых сил Украины приняла решение добровольно сдаться в плен армии РФ и ДНР в районе села Малиновка Запорожской области, где продолжаются боевые действия.

17 бойцов 36-й бригады морской пехоты ВС Украины выбрали сохранение своих жизней вместо борьбы за киевский режим, с которым армия России и защитники Донбасса ведут борьбу в рамках специальной военной операции на Украине.

Telegram-канал "Южный плацдарм" распространяется фотография сдавшихся военных морских пехотинцев, сидящих на земле со связанными руками в ожидании эвакуации в места временной дислокации.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
всу
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