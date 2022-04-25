СК РФ: задержанные неонацисты хотели подорвать машину Соловьёва

Представители Следственного комитета России сообщили о задержании шести предполагаемых преступников, которые пытались убить журналиста Владимира Соловьёва. По данным правоохранителей, подозреваемые состоят в неонацистской организации.

"Шесть соучастников преступления являются членами запрещённой в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*)", — написали на официальном сайте СК РФ.

Как отметили в ведомстве, преступники намеревались подорвать автомобиль Соловьёва в Москве.

Ранее он прокомментировал попытку его убийства. По мнению журналиста, заказчиком является президент Украины Владимир Зеленский.

* - признана решением Верховного Суда от 21.05.2021 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ