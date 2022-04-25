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Автор Антон Куликов

Полковник Макгрегор: РФ действует на Украине аккуратно, Запад такого не ждал

Силовые структуры

Американский полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил испанскому изданию El Mundo, что Россия аккуратно действует в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, для стран Запада подобные действия нехарактерны.

Полковник Макгрегор: РФ действует на Украине аккуратно, Запад такого не ждал

По его словам, "российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали": "Они наступали на протяжённом фронте, от 500 до 800 миль, используя батальонные тактические группы, численностью около 700 человек каждая. Этим соединениям было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения во время идентификации, изолирования и поражения наземных сил Украины артиллерией, связанной с разведывательными беспилотниками".

"Процесс поддерживали ракетные атаки воздушных, наземных и военно-морских сил России, которые уничтожили украинское командование и управление. Такой подход замедлил темп операции, но не позволил украинцам начать контрнаступление", — говорится в статье, перевод который был опубликован ИноСМИ.

Макгрегор и ранее говорил, что Россия поступает не так, как на её месте поступали западные страны.

В одном из комментариев в марте он заявил, что Москва "не прошлась по Украине кувалдой". В этом же выступлении американец отметил, что президент России Владимир Путин "несмотря ни на что продолжает относиться к украинцам как к соседям", а также заявил, что именно в такие моменты ярче всего видны отличия между Западом и "русскими".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник написал в своем Telegram-канале, что Россия проводит на Украине специальную военную операцию.

"Если бы Россия вела полномасштабную войну, все давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — "утюжить" города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали "самые демократичные в мире ВВС" в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии", — написал Володин.

Он подчеркнул, что российские солдаты и офицеры "не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями". "Наши военнослужащие делают всё, чтобы сберечь мирных жителей", — подчеркнул спикер Госдумы.

Автор: Антон Куликов, Куратор: Александр Артамонов
Темы вячеслав володин
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