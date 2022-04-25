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Автор Мария Карева

Норин: армии России нужно получить контроль над югом Украины в ходе СВО

Силовые структуры

В Минобороны России заявили, что основной задачей ВС РФ в ходе второй фазы спецоперации является взятие под контроль не только Донбасса, но всей Южной Украины.

По мнению военного эксперта Евгения Норина, российским войскам сначала необходимо освободить от украинских силовиков территорию Донбасса, и уже потом продвинуться в южные регионы страны.

"Я понимаю, почему Генштабу и политическому руководству нужен юг Украины", — сказал Норин в интервью "Украина.ру".

Эксперт отмечает, что южные города Незалежной имеют особую значимость как для Киева, так и для Москвы, поскольку именно там находятся важные морские порты. Кроме того, на юге проходит сухопутный путь в Приднестровье и в Европу. Также население многих южных городов Украины поддерживает позицию России.

 

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
донбасс
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