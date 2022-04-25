Главред RT Симоньян: убийство нацистами не страшнее смерти от болезни

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян дала комментарий по поводу предотвращённого на неё покушения нацистов.

В интервью РИА Новости журналистка отметила, что "все люди смертны".

"Умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости", — заявила Симоньян.

А в целом журналистка ко всей этой истории относится, по её словам, по-философски и по-христиански.

Сегодня, 25 апреля ФСБ сообщила о задержании шести неонацистов — жителей Москвы, которые являлись членами запрещённой террористической организации. Они готовили убийство известного тележурналиста Владимира Соловьёва. Сообщается, что нацисты собирались взорвать его автомобиль.

Позже поступила информация, что покушение готовилось и на журналистов Маргариту Симоньян и Дмитрия Киселёва. Также среди неонацистов обсуждались убийства Ольги Скабеевой, Евгения Попова и Тиграна Кеосаяна.