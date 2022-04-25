Кива заявил, что СБУ и ВСУ поручили заминировать все важные объекты в Николаеве

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что СБУ и ВСУ поручили заминировать все важные объекты в Николаеве.

Кива уверен, что стратегия Пентагона — выжженная земля, реализуется командой президента Украины Владимиром Зеленским. Украинский депутат предупреждает всех украинцев, что как только ВС Украины отступают из городов, они стараются нанести максимальный урон не ВС РФ, а городам.

Отдельно Кива обратился к жителям Николаева. Политик предупредил граждан, что ВСУ и СБУ была поставлена задача — заминировать все стратегические объекты в городе.

"Вы наверно заметили, что проблему с отсутствием воды никто не решает, и решать уже не будет. Зачем ремонтировать то, что собираются оставить. Вы лучше меня знаете, что происходит на подступах города, но мне стало известно, что командованием ВСУ и СБУ, была поставлена задача заминировать все стратегические объекты инфраструктуры Николаева!", — написал Кива.

Кива открыто заявляет, что киевские власти спишут возникшую трагедию на ВС РФ. Появятся новые обвинения в "бесчеловечности" России, а ценой этому "скандалу" станут жизни украинцев.