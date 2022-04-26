Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными

Засевшие в укрепленных районах промышленной зоны "Азовстали" в Мариуполе боевики из националистических батальонов накануне, 25 апреля вышли на связь с российскими войсками.

Об этом сообщает военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

"Опять вступили в переговоры. В 15:00 наши прекратили обстрелы, стало тихо. Начали обсуждать условия сдачи и место. Сначала нацикам не понравилось место — центральная проходная, захотели другую, потом время — предложили перенести на завтра или вообще на среду", — рассказывает военкор.

Стешин поясняет, что наши переговорщики сразу поняли, что такими разговорами бандеровцы пытаются отвлечь их.

По его словам, российские военные решили задействовать беспилотный летательный аппарат и возле одного из цехов заметили суету — боевики попытались буксировать танк, для того, чтобы перетащить в другой цех. Но наше командование получало картинку с "Азовстали" в режиме реального времени и к переговорам "тут же подключились стратегические бомбардировщики".