Засевшие в укрепленных районах промышленной зоны "Азовстали" в Мариуполе боевики из националистических батальонов накануне, 25 апреля вышли на связь с российскими войсками.
Об этом сообщает военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
"Опять вступили в переговоры. В 15:00 наши прекратили обстрелы, стало тихо. Начали обсуждать условия сдачи и место. Сначала нацикам не понравилось место — центральная проходная, захотели другую, потом время — предложили перенести на завтра или вообще на среду", — рассказывает военкор.
Стешин поясняет, что наши переговорщики сразу поняли, что такими разговорами бандеровцы пытаются отвлечь их.
По его словам, российские военные решили задействовать беспилотный летательный аппарат и возле одного из цехов заметили суету — боевики попытались буксировать танк, для того, чтобы перетащить в другой цех. Но наше командование получало картинку с "Азовстали" в режиме реального времени и к переговорам "тут же подключились стратегические бомбардировщики".
"А вот люди доброй воли от этих переговоров отключились", — подытожил военкор.
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