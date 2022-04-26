Артамонов: нацисты могли создать на "Азовстали" новую форму легочной чумы

В Мариуполе на территории металлургического комбината "Азовсталь" находится лаборатория, где испытывались особо вирулентные человеческие инфекции.

Это сообщает военный обозреватель холдинга "Правда.ру" Александр Артамонов.

"А если там какой-то особо вредный возбудитель лёгочной чумы? Я сейчас не фантазирую, говорю абсолютно не отрываясь от правды… Лёгочная чума не была излечена, ее нельзя излечить, она просто ушла. Точнее, все, кто выжил, выработал некий сильный иммунитет к ней, но лечить её мы не умеем, потому что с момента заражения и до смерти проходит несколько часов. Наступает отёк легких и ни один препарат не успевает действовать", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказывает эксперт.

Он отмечает, что 500-600 лет назад эта болезнь разорила всю Европу. Если нацисты смогли создать новую форму лёгочной чумы, тем более, что они над этим работали — это страшная опасность. А споры чумы, возбудители распространятся по воздуху, предостерегает Артамонов.

Аналитик добавил, что российским военным нужно решать вопрос с Мариуполем: освободить гражданских и задержать бандеровцев с территории "Азовстали".