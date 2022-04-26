Спецназ ВС РФ провёл штурм дома, где скрывались боевики ВСУ

Военные корреспонденты издания "Русская весна" получили видеозапись, на которой зафиксирована "ночная охота" на украинских националистов. Российские войска в ходе спецоперации по защите Донбасса провели штурм жилого дома, где скрывались украинские боевики. Наступление осуществилось ночью спецназом ВС РФ.

В ходе столкновения противник был уничтожен. Потерь среди российской стороны удалось избежать.

"Врага застали врасплох", — заявляет источник.

24 февраля Россия начала проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.