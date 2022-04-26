ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам в Запорожье в ходе СВО

Утром, 26 апреля, российские войска нанесли серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры украинской армии в Запорожье. Местные жители заявили, что слышали несколько взрывов в городе.

В Сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован полёт крылатой ракеты "Калибр" в сторону военных объектов ВСУ в Запорожье.

"26 апреля в 6:50 зафиксированы "прилеты". Обстоятельства сейчас выясняются", — сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В ходе спецоперации на Украине военная инфраструктура ВСУ уничтожается с помощью высокоточного оружия.