Спецназовцы группы «О» ВС РФ захватили крупную партию вооружения НАТО

Спецназовцы группы «О» ВС РФ и НМ ДНР захватили крупную партию вооружения НАТО.

По информации ИА «RusVesna», спецназ группировки «О» и силы ДНР смогли захватить очередную западную поставку оружия в районе населённого пункта Рубцы Лиманского района Донецкой народной республики. Отмечается, что эта территория пока находится под контролем ВС Украины. Ранее военкор Поддубный заявил, что взятие Лимана под контроль союзных сил обеспечит прямую дорогу на Славянск с востока.

Источник издания предоставил фото, на которых можно заметить трофейные шведско-британские ПТРК NLAW, Javelin от США, чешский РПГ-76 «Комар» и украинскую «Стугна-П». Скоро это вооружение будет участвовать в спецоперации и уничтожать вражескую технику.