Вооружённым силам РФ и бойцам ДНР нужно переходить к следующему этапу специальной военной операции после выхода к границам Донецкой области. Об этом заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.
По его словам, для военных крайне важна скорость продвижения к конституционным границам.
"Затем необходимы уже следующие этапы операции", — подчеркнул Пушилин.
Он добавил, что новая фаза позволит улучшить ситуацию в Приднестровье и приграничных регионах России.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что на территории Румынии готовятся воинские части для атаки на Приднестровье.
"Источники оценивают вероятность атаки противника на Тирасполь уже в апреле — начале мая как высокую", — сказал он.
Политолог Сергей Марков также предупреждал: Румыния при поддержке НАТО и с помощью украинской армии планирует захватить Приднестровье.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.