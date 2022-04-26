Пушилин: после освобождения ДНР нужно переходить к следующему этапу операции

Вооружённым силам РФ и бойцам ДНР нужно переходить к следующему этапу специальной военной операции после выхода к границам Донецкой области. Об этом заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.

По его словам, для военных крайне важна скорость продвижения к конституционным границам.

"Затем необходимы уже следующие этапы операции", — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что новая фаза позволит улучшить ситуацию в Приднестровье и приграничных регионах России.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что на территории Румынии готовятся воинские части для атаки на Приднестровье.

"Источники оценивают вероятность атаки противника на Тирасполь уже в апреле — начале мая как высокую", — сказал он.

Политолог Сергей Марков также предупреждал: Румыния при поддержке НАТО и с помощью украинской армии планирует захватить Приднестровье.