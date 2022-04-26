Российские солдаты не тратили время в Ираке, выламывая двери мирных жителей, и в Афганистане "не ползали по холмам" в отличие от американцев. В это время Россия действовала более масштабно и развивала свою армию. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер.
Сейчас российские войска проводят военную спецоперацию на Украине, удерживая многотысячную группировку противника. Однако западная пресса по-прежнему убеждает свою аудиторию в том, что ВС РФ "разбиты".
В это время российские военные ведут подготовку к денацификации и демилитаризации Украины. ВС РФ ликвидируют хранилища ВСУ с топливом, точечными ударами уничтожают объекты военной инфраструктуры противника.
"Никакого подкрепления не будет, враг в Донбассе не может сдвинуться. Они в ловушке. Русские замкнут кольцо и всех уничтожат", — заявил Риттер.
Аналитик напоминает, что российские военные отошли от Киева. Однако киевская группировка не сможет существовать без боеприпасов и горючего, поэтому нет никакой необходимости удерживать ВСУ в столице.
"Я говорю: русские победят. И я не тешу себя иллюзиями из-за того, что они не взяли Киев и Одессу. Да они просто не пытались", — приводит слова эксперта телеграм-канал "Русский тарантасъ".
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.