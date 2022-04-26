Скотт Риттер: офицеры ВС РФ самые образованные из всех, кого можно встретить

Российские солдаты не тратили время в Ираке, выламывая двери мирных жителей, и в Афганистане "не ползали по холмам" в отличие от американцев. В это время Россия действовала более масштабно и развивала свою армию. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер.

Сейчас российские войска проводят военную спецоперацию на Украине, удерживая многотысячную группировку противника. Однако западная пресса по-прежнему убеждает свою аудиторию в том, что ВС РФ "разбиты".

В это время российские военные ведут подготовку к денацификации и демилитаризации Украины. ВС РФ ликвидируют хранилища ВСУ с топливом, точечными ударами уничтожают объекты военной инфраструктуры противника.

"Никакого подкрепления не будет, враг в Донбассе не может сдвинуться. Они в ловушке. Русские замкнут кольцо и всех уничтожат", — заявил Риттер.

Аналитик напоминает, что российские военные отошли от Киева. Однако киевская группировка не сможет существовать без боеприпасов и горючего, поэтому нет никакой необходимости удерживать ВСУ в столице.