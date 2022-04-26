Военная спецоперация на Украине продолжается, аналитики строят различные предположения, какую стратегию надо применить для её успешного завершения. Чтобы ликвидировать донбасскую группировку ВСУ, надо применять не мариупольский метод, а окружать, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
Он утверждает, что украинскую армию не надо уничтожать с севера на юг, так как вместо победы РФ может ждать поражение, ведь фланги останутся неприкрытыми. Поэтому сейчас идёт "вгрызание" по всей линии фронта.
"Скорее всего, будет три котла: Славянск/Краматорск, Марьинка/Авдеевка и отдельные куски в ДНР. Многое будет зависеть от ситуации на юге. Там интересно, потому что практически вся Запорожская область взята нами под контроль. Просто не надо торопить события", — сообщил Кнутов изданию "Украина.ру".
Относительно временных рамок, эксперт называет срок в один месяц для окружения группировки ВСУ в Донбассе, если ВС РФ будут продвигаться по 5 км ежедневно.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.