Кнутов: ВС РФ через месяц устроят в Донбассе три полноценных котла для ВСУ

Военная спецоперация на Украине продолжается, аналитики строят различные предположения, какую стратегию надо применить для её успешного завершения. Чтобы ликвидировать донбасскую группировку ВСУ, надо применять не мариупольский метод, а окружать, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он утверждает, что украинскую армию не надо уничтожать с севера на юг, так как вместо победы РФ может ждать поражение, ведь фланги останутся неприкрытыми. Поэтому сейчас идёт "вгрызание" по всей линии фронта.

"Скорее всего, будет три котла: Славянск/Краматорск, Марьинка/Авдеевка и отдельные куски в ДНР. Многое будет зависеть от ситуации на юге. Там интересно, потому что практически вся Запорожская область взята нами под контроль. Просто не надо торопить события", — сообщил Кнутов изданию "Украина.ру".

Относительно временных рамок, эксперт называет срок в один месяц для окружения группировки ВСУ в Донбассе, если ВС РФ будут продвигаться по 5 км ежедневно.