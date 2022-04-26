Российская спецоперация на Украине завершится не только демилитаризацией и полным разгромом ВСУ, но и трибуналом над неонацистами, считает депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров.
В ходе специальной военной операции президентом РФ были обозначены важные моменты денацификации, а именно поимка преступников, расследования нарушений властей Киева и приговоры судов с последующей передачей дел и в российские, и в международные инстанции.
"Такая доказательственная база должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине", — подчеркнул Владимир Путин ранее.
Евгений Фёдоров полагает, что СВО закончится военным трибуналом, но так, как это было в Чечне. США и их союзники могут препятствовать в поимке нацистов и передаче их РФ. Однако Запад "не поддерживает фашистов", а лишь ведёт их к противостоянию с Россией на территории Незалежной, считает депутат.
"Всё будет подобно тому, как это было в Чечне — тоже были преступники, но судили их в наших судах, а не международных. Поэтому суды, скорее, будут проходить в ДНР, ЛНР, в Харькове и других городах, где совершались преступления. <…> Если преступникам предоставляют политическое убежище, как, допустим, тем же чеченским боевикам предоставляла Англия, значит, вопрос подвешивается до тех пор, пока их не выдадут. Никто же не отказывается от того, что они должны быть преданы суду. А дальше меняются геополитические обстоятельства и всё", — заявил Фёдоров редакции ФАН.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.