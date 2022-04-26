Фёдоров: спецоперация ВС РФ закончится трибуналом над нацистами, как в Чечне

Российская спецоперация на Украине завершится не только демилитаризацией и полным разгромом ВСУ, но и трибуналом над неонацистами, считает депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров.

В ходе специальной военной операции президентом РФ были обозначены важные моменты денацификации, а именно поимка преступников, расследования нарушений властей Киева и приговоры судов с последующей передачей дел и в российские, и в международные инстанции.

"Такая доказательственная база должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине", — подчеркнул Владимир Путин ранее.

Евгений Фёдоров полагает, что СВО закончится военным трибуналом, но так, как это было в Чечне. США и их союзники могут препятствовать в поимке нацистов и передаче их РФ. Однако Запад "не поддерживает фашистов", а лишь ведёт их к противостоянию с Россией на территории Незалежной, считает депутат.